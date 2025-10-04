حماس: جاهزون لبدء المفاوضات فوراً لاستكمال خطة غزة

أكد قيادي في حماس السبت أن الحركة الفلسطينية جاهزة لبدء مفاوضات "لاستكمال كافة القضايا"، بعد موافقتها الجمعة على الافراج عن الرهائن في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقال القيادي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "حماس أبلغت الوسطاء أنها جاهزة للبدء الفوري بتنفيذ التبادل عندما يتم الاتفاق مع الاحتلال لتهيئة الظروف الميدانية".

وأضاف كذلك، "نحن جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كافة القضايا". أعلنت حماس الجمعة موافقتها على الافراج عن كل الرهائن لكنها لم تأت على ذكر نزع سلاحها وخروج مقاتليها من قطاع غزة في نهاية الحرب وهما من البنود الرئيسية في خطة ترامب.