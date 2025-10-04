ترحيب عربي ودولي باتفاق غزة

رحبت عدة دول بالبيان الذي أصدرته حركة حماس، والذي أعلنت فيه عن موافقتها على المشاركة في تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك الإفراج عن الرهائن.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن ترحيبه بالبيان، داعياً جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة لإنهاء الصراع في غزة، ومثمناً جهود الوساطة التي بذلتها مصر وقطر.

وأكد غوتيريش على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن كافة الرهائن، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبول حماس للخطة الأمريكية بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام"، داعياً إلى التوصل إلى اتفاق دون تأخير لتنفيذ خطة السلام وإعادة الرهائن إلى منازلهم. فيما اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس هذه الخطوة "أفضل فرصة للسلام" منذ بداية الصراع، مؤكداً ضرورة وقف القتال فوراً وإطلاق الرهائن بسرعة، واعتبر مشاركة ألمانيا في العملية ضرورية لتحقيق السلام المستدام.

على صعيد الدول العربية، وصفت مصر رد حماس بأنه "تطور إيجابي"، مؤكدة على أهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ خطة ترامب على الأرض. كما أعربت قطر عن ترحيبها بموافقة حماس على المقترح الأمريكي، وأكدت دعمها للجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وضمان الإفراج الآمن عن الرهائن، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع مصر والولايات المتحدة لضمان إنهاء الحرب في القطاع.

ويأتي هذا الترحيب العربي والدولي وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة محادثات مكثفة لتذليل أي عقبات أمام تنفيذ بنود خطة ترامب بشكل كامل، في ظل استمرار الحاجة لتوافق جميع الأطراف حول التفاصيل النهائية لإعادة إعمار غزة وضمان حقوق الفلسطينيين.