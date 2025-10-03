حماس ترد على مهلة ترامب وتطلب تعديل بنود

أفاد قيادي في حماس أن الحركة الفلسطينية "تحتاج لبعض الوقت" لدراسة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي تأييده لها، وفقا لـوكالة فراس برس.

وقال القيادي "حماس لا زالت تواصل المشاورات حول خطة ترامب التي قدمت للحركة، وابلغت الوسطاء أن المشاورات مستمرة وتحتاج لبعض الوقت".

وكان ترامب أمهل حماس الثلاثاء "ثلاثة إلى أربعة أيام" للقبول بالخطة التي قال إنها تهدف إلى إنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني المدمر.

وذكر مصدر قريب من حماس الأربعاء لوكالة فرانس برس أن الحركة تسعى لتعديل بعض البنود، بينها بند نزع السلاح وإبعاد كوادر من حماس والفصائل من القطاع.

وأضاف أن حماس "أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ولعدم خرق إسرائيل وقف إطلاق النار عبر عمليات اغتيال داخل وخارج غزة".