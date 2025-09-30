بن غفير لنتانياهو: خطة ترامب في غزة خطر على أمن إسرائيل

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشدة خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وقال بن غفير إن اتفاق إنهاء الحرب في غزة خطر على أمن إسرائيل، واعتبر بن غفير أن ثغرات الاتفاق كثيرة وأنه لا يحقق أهداف الحرب ويضع أمن إسرائيل بيد قوات دولية، على حد قوله.

وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "الثلاثاء" أنه سيطلع حكومته على تفاصيل خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة والتي عرضها الإثنين.

وقال نتانياهو بعيد وصوله الى إسرائيل عائداُ من الولايات المتحدة "توصلت في واشنطن الى تفاهم مع الرئيس ترامب حول إطار عمل للإفراج عن جميع رهائننا، ولتحقيق كل أهداف الحرب التي حددناها".

وأعلنت البيت الأبيض، مساء "الاثنين"، عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

قال البيت الأبيض، في بيان إن "الجيش الإسرائيلي سينسحب من غزة بناء على معايير وإطارات زمنية مرتبطة بنزع السلاح، والتي سيتم الاتفاق عليها بين الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية والضامنين وأمريكا.

وأضاف البيت الأبيض أن دونالد ترامب، تتضمن انسحاباً للجيش الإسرائيلي على 3 مراحل"، مشيراً إلى أنه "إذا اتفق الجانبان على الخطة فإن حرب غزة ستنتهي على الفور.

ضمت الخطة، التي تم نشرها بالتزامن مع اجتماع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في البيت الأبيض، 20 نقطة.