وزير الخارجية المصري : غزة تعيش مجاعة من صنع إسرائيل واستمرار الإبادة الجماعية يهدد السلام

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن غزة تعيش "مجاعة من صنع إسرائيل"، محذراً من استمرار الإبادة الجماعية وتغييب حق الدولة الفلسطينية، ما يجعل الحديث عن السلام بلا مضمون.

وقال عبد العاطي إن مصر ترفض أي سيناريو لتهجير الشعب الفلسطيني، معتبرة أن ذلك يعد "جريمة تهجير عرقي"، مشددًا على أن الفلسطينيين يواجهون حربًا مدفوعة بأيديولوجية متطرفة.

وأضاف أن الشرق الأوسط يقف على "شفير الانفجار" نتيجة غياب مقومات السلم والأمن واحترام الشرعية الدولية، محذرًا من أن الجرائم المرتكبة أمام المجتمع الدولي تقوّض مصداقية النظام الدولي.

وأوضح عبد العاطي أن مصر تقدر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العمل مع قادة المنطقة لوقف الحرب في غزة، مشيرًا إلى استعداد القاهرة للبناء على هذه الرؤية لإنهاء الأزمة.

وحذر وزير الخارجية المصري من أن استمرار العدوان على غزة منذ عامين يهدد أُسس السلام في المنطقة ويجعل تحقيق أي تسوية مستقبلية أكثر صعوبة.