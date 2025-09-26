العشرات يغادرون الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل كلمة نتانياهو

غادر عشرات المندوبين المشاركين في المناقشات العامة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ80، من القاعة، بأعداد كبيرة اليوم "الجمعة" فور اعتلاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى المنصة لإلقاء خطاب حول الوضع في الشرق الأوسط.

وبينما كان يتحدث دوت صيحات غير مفهومة في أرجاء القاعة، وظلّ الوفد الأمريكي، الذي يدعم نتانياهو في حملته ضد حماس، في مكانه. ودوّى التصفيق في أنحاء أخرى من القاعة مع بدء خطابه.

ويأتي هذا الانسحاب، احتجاجاً على ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن عشرات آلاف من الضحايا القتلى والجرحى.

وأكد نتانياهو أن جيش الاحتلال نصب مكبّرات للصوت في قطاع غزة يبثّ عبرها خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل أن يسمعه المحتجزون في القطاع.

وقال نتانياهو "لم ننساكم، ولو لثانية واحدة. شعب إسرائيل معكم. لن يهنأ لنا بال طالما أنكم لم تعودوا إلى دياركم".

وذكر نتانياهو عدداً مما وصفها بـ"انتصارات حققتها إسرائيل" على حركة "حماس" وإيران ومؤيديهما، قائلاً إن إسرائيل تريد إكمال المهمة "في أسرع وقت ممكن"، لإنهاء مهمتها في غزة.

وتابع "أقول لحماس ألقوا أسلحتكم وأطلقوا سراح جميع المحتجزين الآن".