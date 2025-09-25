لجنة تصادق على تعيين مرشح نتانياهو على رأس الشاباك

اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اللجنة المكلفة تعيين الموظفين الكبار صادقت "الخميس" على تعيين الجنرال دافيد زيني على رأس جهاز الشاباك (الأمن الداخلي)، وذلك بناء على اقتراح بنيامين نتانياهو.

وكانت مدعية الدولة اعتبرت أن اقتراح نتانياهو تعيين زيني في هذا المنصب "غير قانوني"، لكن اللجنة كان لها رأي آخر وصادقت على التعيين الذي أعلنته الحكومة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في شهر يونيو، إنه هو الوحيد القادر على اختيار الرئيس الجديد لجهاز "الشاباك".

وأضاف أن "رئيس الحكومة هو الأقدر على اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربطه برئيس الشاباك".

وكان الرئيس السابق لجهاز "الشاباك"، رونين بار، قد قدم استقالته بعد تصاعد الخلاف بينه وبين نتانياهو.