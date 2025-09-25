خشية الاعتقال.. طائرة نتنياهو تتجنب أجواء أوروبا في رحلتها إلى الولايات المتحدة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت عبور أجواء الدول الأوروبية باستثناء اليونان وإيطاليا خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الهيئة اليوم الخميس أن مسار رحلة طائرة نتنياهو "جناح صهيون" غير مألوف، مشيرة إلى أنها اتخذت أقصى مسار جنوبي ممكن، مع أقل قدر من عبور أجواء الدول الأوروبية.

وغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر "الخميس"، متوجهاً إلى الولايات المتحدة لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في رحلة جوية اتخذت مسارا مختلفاً عن المعتاد وسط إجراءات استثنائية.

كما جرى تقليص عدد المرافقين في الرحلة، وطُلب من الصحفيين السفر بشكل منفصل.

وقالت صحيفة "معاريف" إن "هذه الإجراءات تأتي على خلفية مخاوف من أوامر التوقيف التي صدرت بحق نتنياهو في عدة دول أوروبية".

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بدورها أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بسبب ارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة بين 8 أكتوبر 2023 و20 مايو 2024 .