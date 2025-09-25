مقتل 11 شخصاً في غارة إسرائيلية على قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة أنّ 11 شخصا قتلوا فجر الخميس في غارة إسرائيلية طالت منزلا يؤوي نازحين في وسط القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنّ "11 شخصا قتلوا وهناك عدد من المفقودين والجرحى إثر غارة جوية إسرائيلية على منزل لعائلة أبو دحروج كان يؤوي نازحين شمال الزوايدة" في وسط القطاع.

وأوضح أنّ في عداد القتلى "عدة أطفال".

ووسّعت إسرائيل الأسبوع الماضي هجومها البري على مدينة غزة المدمّرة كما سائر أنحاء القطاع جراء الحرب المتواصلة منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وتسبّب الهجوم الإسرائيلي على كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا بالسكان، بحركة نزوح واسعة من المدينة، وسط إدانات دولية.