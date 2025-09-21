رئيس البرلمان العربي يؤكد أن السلام الشامل ركيزة أساسية لبناء المجتمعات

أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن السلام الضمانة الحقيقية لصون كرامة المواطنين وحماية حقوقهم، كون السلام الشامل والعادل هو ركيزة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمعات والنهوض بها وتعزيز تطلعات الشعوب في العيش الكريم.

وشدد اليماحي، في بيان أصدره اليوم بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام، على ضرورة بذل المزيد من الجهود نحو وقف إطلاق النار والامتناع عن العنف، وتحقيق السلام في المنطقة العربية والذي لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها مدينة القدس، ومحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار ونشر السلام بالمنطقة والعالم.

وأكد أن المنظومة الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن تحتاج مزيدا من الجهود وعملية إصلاح حقيقية للقيام بالرسالة التي أنشئت من أجلها، مجددا دعم البرلمان العربي الكامل لكافة الجهود العربية والإقليمية والدولية الرامية لنشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والحوار والمواطنة وقبول الآخر ونبذ كافة أشكال العنف والكراهية والتطرف.