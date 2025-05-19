الرئيس اللبناني يزور مصر لبحث الدعم الاقتصادي والعسكري

يزور الرئيس اللبناني جوزاف عون مصر الاثنين بدعوة من نظيره عبد الفتاح السياسي، لبحث ملفات الاقتصاد والجيش وإعادة الإعمار بعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

ويسعى عون الذي انتخب في يناير بعد أكثر من عامين على تولي حكومة تصريف أعمال زمام الأمور، الى رسم مسار للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها البلاد وإعادة الإعمار بعد الحرب الواسعة بين الدولة العبرية والحزب المدعوم من إيران.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن عون يتوجه الاثنين الى القاهرة "في زيارة رسمية" تلبية لدعوة من السيسي.

وقال عون في مقابلة مع قناة "أون تي في" المصرية بثت ليل الأحد إنه سيبحث مع السيسي "العلاقات الثنائية بين البلدين"، إضافة الى "زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى المنطقة والقمة التي حصلت في الخليج ورفع العقوبات (الأمريكية) عن سوريا".

أضاف "على المستوى الاقتصادي، يمكن أن نستفيد من ملفات كثيرة... من الغاز والكهرباء وإعادة الإعمار ودعم الجيش وإعادة إحياء اللجنة المشتركة العليا"، لافتا الى أنه سيبحث كذلك "دعم الجيش خاصة بالعتاد الهندسي بالتعامل مع المتفجرات والأنفاق".

وسبق لعون أن زار القاهرة في مارس للمشاركة في القمة العربية الطارئة لبحث القضية الفلسطينية.