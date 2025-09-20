ليبيا: سفينة "عمر المختار" تبحر إلى غزة الثلاثاء المقبل

تستعد سفينة "عمر المختار" للإبحار من ميناء طرابلس في ليبيا محملة بمساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة تشمل مواد غذائية أساسية ومفروشات، وأغطية، وأكثر من 6000 قطعة غذائية مخصصة للأطفال تحتوي على جميع أنواع الفيتامينات والعناصر الضرورية لإنقاذهم من خطر المجاعة وسوء التغذية.

وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت، أوضح نبيل السوكني، المتحدث الرسمي باسم السفينة، أن "سفينة عمر المختار مستعدة للإبحار، إلا أن الظروف الجوية هي التي حالت دون التحاقها بأسطول الصمود في الموعد المحدد".

وأضاف السوكني أن النشرات الجوية أشارت إلى تحسن الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وهو ما يمهّد لانطلاق السفينة يوم الثلاثاء في حال عدم وجود أي عراقيل أخرى.

وأكد أن السفينة"عمر المختار" تحمل على متنها العديد من الشخصيات العامة من داخل ليبيا وخارجها، إلى جانب الطاقم البحري، معربًا عن أمله في أن تتمكن السفينة من المساهمة في كسر الحصار المفروض على غزة.

ويتكون الأسطول من ائتلاف "أسطول الحرية" وحركة "غزة العالمية" و"قافلة الصمود" ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، ويضم آلاف الناشطين من 44 دولة.

وكان أسطول "الصمود العالمي"، الذي يعتزم التوجه إلى غزة، قد أعلن الأسبوع الماضي أن أحد قواربه تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة، في ميناء سيدي بوسعيد التونسي.