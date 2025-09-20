قتيلان بغارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان

قُتل شخصان وأصيب 11 آخرون بجروح جراء غارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، غداة غارات واسعة النطاق قالت اسرائيل إنها استهدفت مخازن أسلحة تابعة لحزب الله.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص جراء "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي"، كما أفادت أيضا بأن غارة إسرائيلية "على سيارة في بلدة أنصار أدت إلى سقوط شهيد".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل القيادي في حزب الله عمار هايل قصيباني في جنوب لبنان، دون ذكر مكان استهدافه بالتحديد.

وأضاف أنه قتل أحد عناصر قوة الرضوان في تبنين وأصاب قطعة بحرية "استخدمها حزب الله لجمع معلومات استخباراتية" عن القوات الإسرائيلية في بلدة الناقورة الجنوبية.

يأتي ذلك غداة ضربات اسرائيلية استهدفت خمس قرى في جنوب لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، جاءت بعد تحذيرات اسرائيلية للسكان بإخلاء المباني التي قصفت.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "مستودعات أسلحة تابعة لقوة الرضوان"، في إشارة الى وحدة النخبة في حزب الله.

وأضاف "شكّل وجود الوسائل القتالية المستهدفة انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان معرضا سكان المنطقة للخطر"، مؤكدا أنه سيواصل "العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

وندّد لبنان بهذه الغارات. وانتقد رئيس الجمهورية جوزاف عون في بيان "صمت الدول الراعية" لاتفاق وقف النار باعتباره "تقاعسا خطيرا يشجع على هذه الاعتداءات".

أضاف "آن الأوان لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات السافرة لسيادة لبنان".

من جهتها، اعتبرت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في بيان أن غارات الخميس "تُعد انتهاكا واضحا وصريحا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الهش الذي تحقق في نوفمبر من العام الماضي".

ودعت الجيش الاسرائيلي "إلى التوقف الفوري عن شن أي غارات إضافية، والالتزام بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية".