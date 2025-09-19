كاتس يهدد عبد الملك الحوثي: سيأتي دورك

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، تهديدا صريحا لزعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، وقال كاتس موجها كلامه لعبد الملك "سيأتي دورك".

وقال كاتس في منشور على منصة إكس: "سيُستبدل علم الحوثيين بالعلم الإسرائيلي الأزرق والأبيض الذي سيرفرف في العاصمة اليمنية"، وفقا لما ذكره موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "يا عبد الملك الحوثي، سيأتي دورك. ستُرسل للقاء حكومتك بأكملها وجميع أعضاء محور الشر الفاشلين الذين ينتظرون في غياهب الجحيم".

وحسب قوله، سيتم استبدال شعار الحوثيين "الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود" المكتوب على علم الحوثيين بالعلم الإسرائيلي الأزرق والأبيض الذي سيرفرف في عاصمة اليمن الموحد".

وكان كاتس هدد باغتيال عبد الملك الحوثي في مايو الماضي، وقال حينها: هاجم الجيش الإسرائيلي الموانئ اليمنية وألحق بها أضرارا جسيمة، ومطار صنعاء لا يزال مدمرا".

واضاف" إذا استمرتا الجماعة في إطلاق الصواريخ.. فستتلقى ضربات موجعة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بينما أصابت مسيّرة مدينة إيلات، مع تأكيد الحوثيين تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو اعترض "صاروخا أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في مناطق عدة".

وأتى ذلك بعيد وقت قصير من تأكيد الشرطة الإسرائيلية أن عناصرها "قاموا بتأمين موقع ارتطام" مسيّرة أطلقت من الشرق في مدينة إيلات بجنوب البلاد، والمطلة على البحر الأحمر.

وفي بيان منفصل، قال الجيش إن "فرق البحث والانقاذ تعمل في المنطقة حيث تمّ تلقي بلاغ بشأن الارتطام"، مشيرا الى أن سلاح الجو اعترض مسيّرة ثانية كانت آتية من جهة الشرق.

وعرضت وسائل إعلام محلية في إسرائيل لقطات تظهر سقوط مسيّرة قرب مدخل فندق في المدينة الساحلية التي تعد وجهة سياحية، ويزورها عدد كبير من الإسرائيليين لتمضية عطلة رأس السنة اليهودية التي تصادف بعد أيام.