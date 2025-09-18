بيان مجلس الدفاع الخليجي المشترك: تسريع أعمال منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية

انطلقت أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي في الدوحة، الخميس.

ودان مجلس الدفاع الخليجي المشترك "بأشد العبارات" الاعتداء العسكري الخطير على دولة قطر، مؤكدا أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدا خطيرا لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

واعتبر البيان أن الاعتداء على قطر يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، وتعديا على الجهود الدبلوماسية والوساطة التي تقوم بها قطر، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد بيان المجلس على زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية عبر القيادة العسكرية الموحدة.

كما أشار إلى ضرورة العمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات، وتسريع أعمال فريق منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ البالستية.

والأربعاء عقدت اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون​ اجتماعا عاجلا في الدوحة، بمشاركة اللواء الركن طيار عيسى بن راشد المهندي الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، واللواء الركن عبد العزيز بن أحمد البلوي، قائد القيادة العسكرية الموحدة.

وجرى خلال الاجتماع بحث التهديدات والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون، ومناقشة تعزيز دفاعاتها المشتركة، وتقوية قدرات الردع الخليجية.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي دان بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر، مؤكدا أن هذا العمل العدواني "يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة".

والإثنين، أكد المجلس في البيان الختامي الصادر عن دورته الاستثنائية، بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر، تضامن دوله الكامل مع قطر في "جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء".

وشدد على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعا، وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، و"استعداد دول المجلس لتسخير كافة الإمكانيات لدعم دولة قطر الشقيقة وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أي تهديدات".

كما وجه القادة مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون بعقد اجتماع عاجل في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، لـ"تقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية".