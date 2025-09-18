بريطانيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية نهاية الأسبوع

ذكرت وسائل إعلام البريطانية، أمس الأربعاء، أن لندن ستعلن خلال الأسبوع الجاري اعترافها بدولة فلسطين، وذلك عقب انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البلاد.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية استندت إلى مصادر حكومية، فإن الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين سيأتي بعد انتهاء زيارة ترامب إلى بريطانيا التي تستمر يومين، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وأوضحت وسائل الإعلام أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيحث ترامب على استخدام نفوذه بشكل أكبر من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وكان ستارمر قد صرّح في يوليو بأن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تلتزم إسرائيل بشروط محددة ولم تقبل بوقف إطلاق النار في غزة.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2025 شن الحرب في غزة مخلفة أكثر من 65 ألف قتيل، و165 ألفا مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.