سموتريتش: غزة كنز عقاري ونناقش مع واشنطن كيفية تقاسمها

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن غزة كنز عقاري ونناقش مع واشنطن كيفية تقاسم النسب المئوية على الأرض.

ويواصل الجيش الإسرائيل عملية احتلال مدينة غزة حيث أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء إقامة "مسار انتقال موقت" لخروج سكان غزة من المدينة، غداة توسيعه هجومه البري وتكثيف القصف على كبرى مدن القطاع المدمّر.

ونشر المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي على منصة إكس بيانا جاء فيه "من أجل تسهيل الانتقال جنوبا يتم فتح مسار انتقال موقت عبر شارع صلاح الدين" الذي يمتد بموازاة ساحل القطاع من شماله الى جنوبه.

وقال إنه سيتاح الانتقال عبره "لمدة 48 ساعة" من ظهر الأربعاء وحتى ظهر الجمعة.

كثّف الجيش في الأسابيع الماضية إنذاراته لسكان مدينة غزة الواقعة في شمال القطاع، بوجوب مغادرتها والانتقال الى "منطقة إنسانية" أقامها في جنوب القطاع، مع استعداده لشنّ هجوم يهدف الى السيطرة على المدينة.