قمة بغداد : البحرين تدعو إلى تعزيز التعاون العربي وتؤكد دعمها للقضية الفلسطينية





دعت مملكة البحرين اليوم إلى التمسك ببنود إعلان البحرين للقمة العربية الماضية بشأن دعم القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون العربي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني الذي ترأس وفد بلاده الى القمة العربية العادية الـ 34 في بغداد وشهدت تسليم رئاسة القمة العربية إلى العراق.

وقال الزياني إن البحرين سعت خلال رئاستها القمة العربية بدورتها الـ 33 إلى دفع مسارات العمل العربي المشترك نحو آفاق أرحب من الشراكة الأخوية والاستراتيجية بما يلبي تطلعات الشعوب العربية في الأمن والاستقرار.

وأضاف أن بلاده طرحت مبادرات عديدة تعكس موقفها الثابت والدائم الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وقبول العضوية الكاملة في الأمم المتحدة فضلا عن الدعوة إلى توفير الخدمات التعليمية للمتضررين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة وتعزيز التعاون العربي في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأكد دعم بلاده لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته السعودية وخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة التي قدمتها مصر واعتمدتها قمة فلسطين في القاهرة والدعوة إلى الالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم.

وهنأ الزياني باسم مملكة البحرين الجمهورية العربية السورية بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عنها مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص ونجاح القمة الخليجية - الأمريكية في الرياض.

وأعرب عن تقديره لدعم الدول العربية ترشح البحرين للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن وتأييدها لمبادرتها إقرار اليوم الدولي للتعايش السلمي.