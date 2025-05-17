قمة بغداد: غوتيريش يدعو إلى وقف الحرب في غزة واحترام سيادة سوريا ولبنان





دعا أنطونيوغوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم إلى إيقاف فوري للحرب في قطاع غزة وإنهاء إعاقة دخول المساعدات الإنسانية إليه فورا.

وقال غوتيريش في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال القمة العربية العادية الـ 34 في بغداد إنه لا يوجد ما يبرر "العقاب الجماعي" للشعب الفلسطيني معربا عن رفضه تهجير سكان غزة ودعا في الوقت نفسه إلى إطلاق سراح الأسرى إلى جانب التركيز على الوضع السيئ في الضفة الغربية وأكد أنه لا حل للصراع بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي إلا عبر حل الدولتين.

وفي الشأن اللبناني دعا غوتيريش إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه ورحب بالتزام مسؤوليه بالسيطرة على السلاح.

وبخصوص سوريا أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن سيادة الدولة واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أمور ضرورية للغاية مشيرا إلى أنه لا بد من دعم عملية سياسية "يملكها السوريون" بما يحمي حقوق السوريين ومشاركتهم جميعا بغض النظر عن الدين والعرق.