تغيير حكومي في الجزائر يستثني الحقائب الوزارية السيادية

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أسماء أعضاء الحكومة الجديدة عقب التغيير الحكومي الذي أجراه رئيس البلاد عبد المجيد تبون.

كان الرئيس عبد المجيد تبون، استقبل في وقت سابق اليوم، سيفي غريب، وعينه في منصب وزير أول (رئيس الوزراء )، فضلا عن تكليفه بتشكيل الحكومة.

ولم يشمل التغيير الحكومي، الحقائب الوزارية السيادية، حيث احتفظ أحمد عطاف، بمنصبه كوزير دولة، وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية.

واحتفظ أيضا الفريق أول السعيد شنقريحة، بمنصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، وكذلك الأمر بالنسبة للطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ لأختام، وعبد الكريم بوالزرد، وزير المالية.

بالمقابل، عُين إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية، في منصب وزير دولة، مكلف بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية، فيما عُهد إلى سعيد سعيود، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بعدما كان يتولى حقيبة النقل في الحكومة السابقة.

واحتفظ محمد عرقاب، برتبة وزير دولة، لكن أيضا وزيرا للمحروقات والمناجم، وخلفه في منصب وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، الرئيس التنفيذي لشركة انتاج وتوزيع الكهرباء الحكومية " سونلغاز"

كما شمل التغيير الحكومي، وزراء الصحة، والمجاهدين وذوي الحقوق، والصناعة، والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والزراعة، والاتصال (الإعلام)، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والثقافة، والأشغال العمومية.

وتمت ترقية والي ( محافظ) ولاية عنابة، عبد القادر جلاوي، إلى منصب وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. ووالي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، إلى منصب وزير.