مشروع بيان الدوحة.. تضامن ودعم كامل لدولة قطر وإدانة العدوان الإسرائيلي

أكد مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة اليوم الأحد على التضامن المطلق مع دولة قطر ضد العدوان الإسرائيلي الذي يمثل عدواناً على جميع الدول العربية والإسلامية، والوقوف مع دولة قطر في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الإسرائيلي الغادر، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشاد مشروع البيان الختامي بالموقف الحضاري والحكيم لدولة قطر في تعاملها مع العدوان الإسرائيلي، وإدان أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة عام 1967 ، وحذر من أن الممارسات الإسرائيلية العدوانية تقوض فرص تحقيق السلام والتعايش بالمنطقة.

كما حذر من العواقب الكارثية لأي قرار بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة ، ورحب مشروع البيان بإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة و دعم جهود الدول الوسيطة من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.

وأكد مشروع البيان أن صمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات إسرائيل المتكررة يشجعها على التمادي في عدوانها.

ودعا إلى ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة.