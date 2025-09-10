انتقاد نادر من ترامب لـ "نتنياهو" عقب الغارات الجوية على الدوحة

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا نادرا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الغارات الجوية التي استهدفت قادة حركة حماس في قطر، ساعيا للنأي بنفسه عن ضربة وجّهها حليف لبلاده الى آخر.

واعتمد ترامب حيال رئيس الوزراء الإسرائيلي لهجة غير معهودة، بعدما وفّر له دعما غير محدود منذ عودته الى البيت الأبيض في يناير.

ولم يخف الرئيس الأمريكي عدم ارتياحه للضربة، مؤكدا أنه حاول وقفها لكن "للأسف كان الأوان قد فات". ونفى ترامب على منصته تروث سوشال أن يكون قد اضطلع بأيّ دور في الضربة، مؤكدا أنّ قرار شنّها اتّخذه نتنياهو.

وتابع "أرى قطر حليفة وثيقة وصديقة للولايات المتحدة، وأشعر بسوء بالغ جراء مكان الهجوم"، رغم تأكيده في الوقت عينه أن القضاء على الحركة الفلسطينية يبقى "هدفا نبيلا".

وبعد الضربة الإسرائيلية، أصدر ترامب بيانا يتماهى بشكل كبير مع بيان مكتوب سبق للمتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت أن تلته أمام الصحافيين في البيت الأبيض.

وقال ترامب إن "قصفا بشكل أحادي لقطر، وهي دولة ذات سيادة وحليف وثيق للولايات المتحدة، تعمل بجدّ وتقدم معنا بشجاعة على مخاطر لتحقيق السلام، لا يخدم أهداف إسرائيل أو أمريكا".

وحرص الرئيس الأمريكي على إظهار أن واشنطن لم تكن على علم مسبقا بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وأكد أن البيت الأبيض "أبلِغ من قبل الجيش الأمريكي بأن إسرائيل تهاجم حماس التي كانت للأسف في منطقة بالدوحة".

وسارع ترامب بعد الضربة الى الطلب من ماركو روبيو، وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة، بإنجاز اتفاق تعاون دفاعي مع قطر.

من جهتها، أكدت الدوحة على لسان رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنها "تحتفظ بحق الرد" على الضربة الإسرائيلية.

وشدد آل ثاني على أن قطر لم تبلغ بالهجوم مسبقا من واشنطن، مشيرا الى أن الاتصال الأمريكي لم يحصل سوى بعد مرور نحو عشر دقائق على وقوع الضربة.