مسؤول قطري: هدف الهجوم الإسرائيلي تقويض الجهود الأمريكية بشأن غزة

صرح دبلوماسي قطري رفيع المستوى مقيم في واشنطن بأن الهجوم الإسرائيلي على قيادة حماس "كان يهدف بوضوح إلى تقويض مفاوضات السلام التي تتعاون فيها الولايات المتحدة وقطر بشكل وثيق".

وأضاف الدبلوماسي، نائب رئيس البعثة في السفارة القطرية في واشنطن، حمد المفتاح، في بيان موجه إلى إدارة ترامب وأعضاء الكونجرس أن الهجوم يقوض بشكل مباشر الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وقال المفتاح وفق مقتطفات من البيان نقلتها شبكة سي إن إن: "يتزامن توقيت الهجوم مع الجهود الأخيرة التي يبذلها البيت الأبيض والوسطاء القطريون لتقديم مقترح لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة. وقد سافر مفاوضو حماس إلى الدوحة لهذا الغرض، حيث التقوا أمس برئيس الوزراء القطري. ومن الواضح أن هجوم اليوم كان يهدف إلى تقويض مفاوضات السلام التي تتعاون فيها الولايات المتحدة وقطر بشكل وثيق".

وقال المفتاح: "إنّ الهجوم العسكري غير المبرر على دولة ذات سيادة، وحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، وتستضيف وجودًا كبيرًا للقوات العسكرية الأمريكية والمدنيين الأمريكيين، أمرٌ غير مقبول ويجب إدانته".