وول ستريت جورنال: أمريكا أبلغت قطر بالهجوم الإسرائيلي قبل لحظات من التنفيذ

تضاربت الأنباء في بداية الهجوم الإسرائيلي على قيادات حماس في الدوحة بشأن الدور الأمريكي، حيث أفادت الأنباء الأولية وفق وسائل إعلام إسرائيلية ان إدارة ترامب منحت الضوء الأخضر للجانب الإسرائيلي بشن الهجمات، إلا أن تقريراً لصحيفة وول ستريت جورنال قدمت رواية أخرى نقلا عن مسؤوليين أمريكيين، حيث أن إسرائيل أبلغت واشنطن بالفعل بالضربة قبل التنفيذ بوقت قصير، لكن واشنطن بدورها أبلغت الدوحة على الفور.

ويمثل الهجوم تصعيدًا حادًا في التكتيكات الإسرائيلية ضد حركة حماس، التي قضت إسرائيل على قيادتها العسكرية في غزة، وعملية محفوفة بالمخاطر على أراضي شريك رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وفق الصحيفة.

وقال أحد الإسرائيليين ومسؤول قطري إن هجوم يوم الثلاثاء استهدف قائدي حماس، خليل الحية وزاهر جبارين. وقال مسؤولون عرب إن العديد من كبار القادة السياسيين في حماس كانوا مجتمعين في اجتماع وقت الهجوم. ونفت مصادر فلسطينية ووسائل إعلام قطرية سقوط قتلى من قيادات حماس، إلا أن عددا من القتلى سقطوا هم أفراد عائلات القيادات الفلسطينية وفق تقارير.

وكان وزير الدفاع يسرائيل كاتس قد حذّر في وقت سابق قادة حماس في الخارج من أنهم "سيُبادون" إذا لم تُلقِ الحركة سلاحها.

ووفقًا لمسؤولين عرب مطلعين على المحادثات، قدمت الولايات المتحدة مؤخرًا لحماس اقتراحًا جديدًا للسلام، يدعو الحركة إلى تسليم الرهائن المتبقين لديها مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، وضمان أمريكي لإجراء محادثات لإنهاء الحرب. وقال المسؤولون إن قادة حماس سيجتمعون يوم الثلاثاء لمناقشة الاقتراح.