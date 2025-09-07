مسيّرة حوثية تستهدف مطار رامون جنوب إسرائيل

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن سقوط طائرة مسيرة حوثية أطلقت من اليمن في جنوب اسرائيل، ما اسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة بحسب خدمة الاسعاف.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه اعترض ثلاث طائرات مسيّرة حوثية أُطلقت من اليمن، وقال في بيان "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي ثلاث طائرات مسيّرة أطلقت من اليمن"، لافتا الى أن اثنتين منها أُسقطتا قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي.

ولاحقا، قال الجيش في بيان مقتضب "سقطت طائرة مسيرة إضافية أُطلقت من اليمن في منطقة مطار رامون. لم تُطلق صفارات الإنذار، والحادثة قيد المراجعة".

وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن العمل في مطار رامون عاد بعد التوقف لساعتين.

من جهته، قال متحدث باسم جهاز الإسعاف "يقوم المسعفون بتقديم العلاج الطبي في المكان لرجل يبلغ 50 عاما، حالته طفيفة وواعي بالكامل، ويعاني من جروح ناجمة عن شظايا في أطرافه، بالإضافة إلى تقديم العلاج لعدة أشخاص أصيبوا بالذعر".