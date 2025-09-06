البحرين تكشف عن ضبط واسترداد 26 مطلوبا دولياً

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن ضبط 9 أشخاص مطلوبين دوليا وتسليمهم للدول الطالبة، واسترداد 17 مطلوبا كانوا فارين من العدالة في الخارج، وذلك كأحد أبرز نتائج التعاون الشرطي الدولي.

جاء الكشف عن هذه النتائج في كلمة للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، بمناسبة اليوم الدولي للتعاون الشرطي الذي يوافق السابع من سبتمبر من كل عام.

وتضمنت النتائج المعلنة أيضا تمرير 97 معلومة استخباراتية في مجال مكافحة المخدرات إلى 12 دولة، وتنفيذ 18 عملية مشتركة مع 7 دول، بالإضافة إلى تبادل 96 معلومة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد وزير الداخلية البحريني، أن التحديات الأمنية المعاصرة أصبحت عابرة للحدود، مما يحتم تعزيز جسور التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات، داعيا إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة المنظمة.

وشدد على أن مملكة البحرين، تعمل على ترسيخ نهج عالمي للتعاون الشرطي ودعم أهداف منظمة "الإنتربول" لزيادة معدلات الأمن والسلامة عالميا، مؤكدا استمرار الوزارة في المساهمة الفاعلة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.