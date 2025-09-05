19 قتيلاً في غارات إسرائيلية على مدينة غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 19 فلسطينيا على الأقل منذ فجر اليوم الجمعة في مدينة غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي كثيف منذ عدة أيام بينما يستعد الجيش الإسرائيلي لشن هجوم بهدف السيطرة عليها.

وأكد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس سقوط "19 شهيدا منذ فجر اليوم في غارات الاحتلال العنيفة على مدينة غزة".

وأوضح ان الغارات استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية في عدة أحياء في المدينة.

تفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن نحو مليون شخص يعيشون في مدينة غزة ومحيطها.

أفاد الجيش الإسرائيلي الخميس أنه يسيطر على 40 في المئة من مدينة غزة، كبرى مدن القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر، وقال الناطق باسمه إيفي دفرين "ستستمر العملية في التوسع والتكثف في الأيام المقبلة"، مضيفا "سنزيد الضغط على حماس حتى هزيمتها".

تمضي إسرائيل في خطتها رغم تزايد الضغوط الدولية والداخلية التي تدعوها لإنهاء الحرب في غزة حيث أعلنت الأمم المتحدة المجاعة الشهر الماضي.

واعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إخلاء مدينة غزة "مستحيلا"، مؤكدة أن الخطط لذلك "غير قابلة للتنفيذ".

اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل 64231 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.