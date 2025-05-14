ماذا طلب ترامب من الشرع خلال لقائهما في الرياض؟

في لقاء عُقد الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إلى تحمل مسؤوليات أمنية وسياسية حيوية تتعلق بمستقبل سوريا والمنطقة.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن ترامب "حثّ الرئيس الشرع على أداء دور قيادي لصالح الشعب السوري"، مشجعا إياه على تولي إدارة مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم داعش في سوريا، والتي تضم آلاف العناصر من التنظيم المتشدد وأفراد عائلاتهم.

كما أشار البيان إلى أن ترامب طلب من الشرع ترحيل من وصفهم بـ"الإرهابيين الفلسطينيين" المقيمين في سوريا، في إشارة إلى الفصائل الفلسطينية المسلحة التي استضافتها دمشق لعقود، ومنها حركتا حماس والجهاد والجبهة الشعبية - القيادة العامة.

وفي بُعدٍ سياسي آخر، شجّع ترامب الرئيس السوري الانتقالي على الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، معتبرا أن "التطبيع مع إسرائيل يشكّل خطوة في صالح الاستقرار الإقليمي".