"سافر بشكل مستقل".. إيلون ماسك في السعودية خلال زيارة ترامب

أعلن مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN، أن ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك سيزور السعودية خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للمملكة.

وبحسب المسؤول، فقد سافر ماسك إلى السعودية بشكل مستقل عن طائرة الرئاسة الأمريكية.

ومن جانبه، قال مسؤول سعودي كبير لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن يحضر ماسك منتدى الاستثمار الأمريكي-السعودي بصفته الرئيس التنفيذي لشركة "إكس".

وأدرج المنتدى، المقرر عقده في وقت لاحق الثلاثاء، إيلون ماسك كأحد المتحدثين الرئيسيين على موقعه الإلكتروني.

وذكر الموقع الإلكتروني للمنتدى أن الحدث يهدف إلى جمع كبار المستثمرين السعوديين والأمريكيين. ومن بين المتحدثين في المنتدى، لاري فينك من شركة "بلاك روك" الأمريكية العملاقة للاستثمار، وجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا".