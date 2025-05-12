ويتكوف يؤكد موافقة حماس على إطلاق سراح الأمريكي عيدان ألكسندر

أعلنت حركة حماس الفلسطينية يوم الأحد أنه سيجري إطلاق سراح آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة في غزة، عيدان ألكسندر، في إطار جهود إقرار وقف إطلاق النار، وإعادة فتح المعابر إلى القطاع المحاصر إسرائيليا، واستئناف إيصال المساعدات.

وقال مسؤولان في حماس لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إنهما يتوقعان إطلاق سراحه خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأكد ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة إلى وكالة أنباء أسوشيتد برس في وقت متأخر من يوم الأحد موافقة حركة حماس الفلسطينية على إطلاق سراح ألكسندر كبادرة حسن نية تجاه ترامب.

ويأتي الإعلان عن أول عملية لإطلاق سراح رهينة ، منذ أن انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار في مارس، قبل وقت قصير من زيارة ترامب للشرق الأوسط هذا الأسبوع. وقد سلطت الضوء على استعداد أقرب حليف لإسرائيل لضخ زخم في محادثات وقف إطلاق النار للحرب المستمرة منذ 19 شهرا، مع تزايد اليأس بين عائلات الرهائن وأكثر من مليوني شخص في غزة تحت الحصار الإسرائيلي الجديد.

وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال مساء الأحد: "كانت هذه خطوة تم اتخاذها بحسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء - قطر ومصر - لوضع حد لهذه الحرب الوحشية للغاية وإعادة جميع الرهائن الأحياء والرفات إلى أحبائهم. آمل أن تكون هذه هي الخطوة الأولى من تلك الخطوات النهائية اللازمة لإنهاء هذا الصراع الوحشي. أتطلع بشدة إلى يوم الاحتفال هذا!".