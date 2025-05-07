مصر وقطر تؤكدان استمرار جهودهما المشتركة للوساطة في غزة

أكدت جمهورية مصر العربية ودولة قطر أن جهودهما في ملف الوساطة بقطاع غزة مستمرة ومنسقة، مشددتين على تبنيهما رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع وتخفيف معاناة المدنيين، عبر تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة شاملة.

وأكدت مصر وقطر، في بيان مشترك، على أن محاولات التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي، والسعي لإحداث فرقة بين الأطراف، لن تؤثر على مواصلة العمل المشترك لإنهاء الحرب ومعالجة تداعيات الكارثة الإنسانية.

وأشارت الدولتان إلى أن تحركهما لا تحكمه اعتبارات داخلية أو حسابات جانبية، بل ينطلق من الحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني، مع التزامهما الكامل بالعمل ضمن إطار يركز على رفع المعاناة وتحقيق التهدئة تمهيدًا لوضع حد دائم للصراع.

ولفت البيان إلى أن الجهود المصرية القطرية تُنسق بشكل مستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للمأساة الإنسانية ويكفل حماية المدنيين.