إسرائيل تهدّد إيران والحوثي بعد صاروخ «بن غوريون»

قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أمس، إن إسرائيل سترد على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين، وذلك بعد أن شنت الجماعة المتحالفة مع طهران هجوماً صاروخياً على مطار بن غوريون في إسرائيل.

وسقط صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي بمحيط المطار، ما تسبب في إصابة ستة أشخاص وإثارة الذعر بين الركاب في مبنى المسافرين، وتعطل حركة الملاحة ودفع شركات طيران لتعليق رحلاتها.

وقال نتانياهو على «إكس»: «هجمات الحوثيين تنطلق من إيران. سترد إسرائيل على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي، وفي الوقت والمكان اللذين تختارهما، وعلى الإيرانيين سادتهم في الإرهاب»، حسب تعبيره.

وقال في مقطع فيديو نشر عبر قناته على تطبيق تليغرام: «تحركنا ضدهم (الحوثيون) في الماضي، وسنواصل التحرك ضدهم في المستقبل».

وأضاف: «الأمر ليس ضربة واحدة وتنتهي، ستكون هناك ضربات». وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالرد، قائلاً في بيان مقتضب: «من يضربنا سيتم ضربه بسبعة أضعاف».

وكان قائد لواء المركز في إسرائيل يائير حتسروني أفاد في مقطع فيديو صوره من موقع سقوط الصاروخ ويظهر خلفه برج المراقبة، أن الصاروخ أحدث حفرة «بعرض وعمق عشرات الأمتار».

وقال مصور في وكالة فرانس برس إن الصاروخ سقط قرب موقف المركبات التابع لقاعة الوصول رقم 3، وهي الأكبر في المطار، وإن الحفرة حيث سقط الصاروخ تبعد أقل من كيلومتر من أقرب مهبط طائرات.

وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن نظام الدفاع الجوي بعيد المدى «أرو» التابع لسلاح الجو الإسرائيلي ونظام «ثاد» الأمريكي فشلا في اعتراض الصاروخ.

وذكرت القوات الإسرائيلية أنها أجرت العديد من المحاولات لإسقاط الصاروخ، الذي سقط في النهاية داخل محيط المطار، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

تعليق رحلات

وأعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية و«إير إنديا» للطيران تعليق رحلاتهما من مطار بن غوريون وإليه حتى 6 مايو، في حين علّقت «بريتش إيرويز» رحلاتها حتى السابع منه، وأعلنت إير فرانس إلغاء رحلتين كانتا مقررتين أمس بين باريس وتل أبيب.

وألغت دلتا إير لاينز رحلة من مطار جون كنيدي في نيويورك إلى تل أبيب، ورحلة العودة من تل أبيب، كما ألغت شركة يونايتد رحلتيها اليوميتين بين نيويورك وتل أبيب. وألغت شركة الخطوط الجوية الإيطالية «إيتا» رحلاتها من إيطاليا إلى إسرائيل حتى الأربعاء، كما ألغيت رحلات شركة تي.يو.إس من قبرص وإليها حتى اليوم.

ولاحقاً قال المتحدث باسم سلطة المطارات في بيان مقتضب: «تم استئناف عمليات الإقلاع والهبوط بشكل طبيعي».