استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف جراء صاروخ

أعلنت سلطة المطارات في إسرائيل الأحد استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن بالقرب منه.

وقال المتحدث باسم سلطة المطارات في بيان مقتضب "تم استئناف عمليات الإقلاع والهبوط بشكل طبيعي، مطار بن غوريون مفتوح ويعمل كالمعتاد".

وكانت قناة 13 الإسرائيلية قد أعلنت أن عدة أشخاص أصيبوا جراء سقوط الصاروخ، مؤكدة أن الصاروخ سقط في بستان بالقرب من مطار بن جوريون ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف جميع عمليات الإقلاع والهبوط في المطار، لافتة إلى توقف حركة القطارات وإغلاق مداخل المطار.

وكانت القناة بثت مشاهد فيديو تظهر سحب دخان كثيف تتصاعد في منطقة المطار.

ووفق القناة، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب والعديد من المستوطنات في وسط البلاد، بعد إطلاق صاروخ من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي: "لقد جرت محاولات اعتراض".