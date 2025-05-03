مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وسوريا

جددت مصر إدانتها الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في غزة وسوريا، محملة إسرائيل مسؤولية تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع نتيجة منع دخول المساعدات لأكثر من شهرين واستخدام سياسة التجويع كعقاب جماعي.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه مع مديري مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية في القاهرة، أن السياسات الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشددا على خطورة منع الإمدادات الإنسانية عن غزة.

وأعرب الوزير عن تقدير مصر لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في دعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى التنسيق الجاري للتحضير لمؤتمر دولي لدعم تنفيذ هذه الخطة.

كما شدد على أهمية استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، باعتبارها ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في ظل التدهور الإنساني المتفاقم.

وأشار بيان للخارجية المصرية إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة أعربوا عن قلقهم البالغ من تدهور الأوضاع في غزة، مع نفاد الغذاء والدواء وتراجع التمويل الإنساني.

وفي الشأن السوري، أدان الوزير عبد العاطي الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، واعتبرها انتهاكا للسيادة السورية، محذراً من تداعيات السياسات الإسرائيلية على أمن واستقرار المنطقة.