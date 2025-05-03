إسرائيل تشن غارات جوية على بنى تحتية عسكرية في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الجمعة السبت أنه شن غارات جوية استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة للسلطة الانتقالية الجديدة في سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه هاجم "موقعا عسكريا ومضادات للطائرات وبنى تحتية لصواريخ أرض-جو في سوريا، بطائرات مقاتلة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان أن الجيش "سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطني دولة إسرائيل".

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مدنيا قتل جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق ليل الجمعة السبت.

وأوردت سانا أن "مدنيا استشهد جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة حرستا بريف دمشق".