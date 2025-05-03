إسرائيل تعترض صاروخاً أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في القدس ومناطق أخرى.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على تلغرام أنه "إثر انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في عدد من مناطق إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".

ولم ترد أي تفاصيل حول موقع اعتراض الصاروخ في الوقت الحاضر.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة أنّه اعترض خلال 12 ساعة صاروخين أطلقا من اليمن باتّجاه الأراضي الإسرائيلية، وتبنّى الحوثيون الهجومين.

في المقابل، أفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين في اليمن عن ضربات جوية نسبتها إلى الولايات المتحدة استهدفت ليل الجمعة السبت مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء ومديرية خب والشعف في محافظة الجوف (شمال).

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023، تطلق جماعة الحوثي صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل بشكل منتظم.