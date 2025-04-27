قطر تؤكد استمرار جهود إنهاء حرب غزة ودعم سيادة سوريا

أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، استمرار جهود بلاده في إطار الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، إلى جانب الدعم الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في الدوحة هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، حيث جرى استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وأعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اللقاء، عن تقدير بلاده للجهود التركية الهادفة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.