زيلينسكي يتّهم روسيا بانتهاك وقف إطلاق نار أعلنته

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت روسيا بانتهاك وقف لإطلاق النار بمناسبة عيد الفصح أعلنه رئيسها فلاديمير بوتين وأكدت أوكرانيا التزامها به.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة خلال ترؤسه اجتماعا لكبار القادة العسكريين "اليوم من الساعة 18,00 (15,00 ت غ) وحتى منتصف ليل الأحد (21,00 ت غ)، يعلن الجانب الروسي هدنة بمناسبة عيد الفصح".

وذكر بوتين أن قرار روسيا المضي بالهدنة "مبني على أساس أن الجانب الأوكراني سيحذو حذونا، ويجب على قواتنا أن تكون مستعدة لمقاومة خروق محتملة للهدنة واستفزازات من جانب العدو، وأي أعمال عدوانية".

وتابع بوتين أن الهدنة المعلنة السبت ستبيّن "مدى صدقية استعداد نظام كييف ورغبته وقدرته على التزام اتفاقات والانخراط في محادثات للسلام".

لكن الرئيس الأوكراني قال مساءً على منصة إكس إن "الهجمات الروسية تتواصل في محاور عدة على الخطوط الأمامية" فيما دوّت صفارات الإنذار في كييف.

وأطلقت القوات الجوية الأوكرانية تحذيرا من هجمات صاروخية في المنطقة.

في الوقت نفسه، أفاد حاكم منطقة خيرسون الجنوبية الأوكرانية مساء السبت بوقوع هجمات روسية بمسيّرات.

وكتب الحاكم أولكسندر بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "نحو الساعة السادسة" أسفر هجوم روسي بثماني مسيرات عن اندلاع حريق في شقق أحد الأبراج، وفي وقت لاحق من المساء شنّت ثلاث مسيرات ضربات في قريتين، مضيفا "للأسف، لا نرى أي تهدئة".

وأطلق سلاح الجو الأوكراني تحذيرات من غارات جوية في مناطق عدة في الشرق الأوكراني.

رغم ذلك، قال زيلينسكي "إذا أصبحت روسيا فجأة مستعدة للانخراط حقا في وقف كامل وغير مشروط" للعمليات القتالية "فإن أوكرانيا ستتصرف على النحو نفسه"، مقترحا "تمديد الهدنة إلى ما بعد عيد الفصح الواقع في 20 أبريل".

لكن زيلينسكي شدّد على انعدام الثقة "بما يصدر عن موسكو".

وأضاف "نعلم جيدا كيف تخادع موسكو، ونحن مستعدّون لأي شيء. ستتصرّف قوات الدفاع الأوكرانية بعقلانية، وسترد بالمثل. سيتم الرد على كل ضربة روسية بشكل مناسب".