الشرع يلتقي نائباً جمهورياً من الكونغرس الأمريكي في دمشق

أجرى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع محادثات في دمشق مع عضو في الكونغرس الأمريكي، وفق ما ذكرت الرئاسة السورية، في أول زيارة يقوم بها نائب أمريكي منذ إطاحة حكم بشار الاسد في ديسمبر.

وصل النائب الجمهوري كوري ميلز الجمعة إلى سوريا برفقة مارلين ستوتزمان، النائب كذلك من حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واشار البيان الرئاسي إلى أن الشرع التقى ميلز في قصر الشعب في دمشق بحضور وزير خارجيته أسعد الشيباني.

وتسعى الحكومة السورية الجديدة إلى رفع العقوبات الدولية التي فُرضت في عهد الأسد من أجل إنعاش الاقتصاد السوري المنهك جراء نزاع بدأ باحتجاجات مطالبة بالديموقراطية عام 2011.

لكن بعض الدول تفضل التريث حتى الحصول على ضمانات ملموسة بشأن احترام حقوق الانسان.

وخففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها في يناير، لتسهيل الوصول إلى "الخدمات الأساسية"، لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع لا سيما في مجال مكافحة "الإرهاب".

وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في فبراير ان تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر.

ومن المقرر بأن يشارك وفد وزاري سوري مع حاكم المصرف المركزي في اجتماعات لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تعقد الأسبوع المقبل في واشنطن، وفق ما أفاد مصدران مواكبان للاجتماعات وكالة فرانس برس الإثنين.