السيسي يؤكد تضامن مصر مع الأردن في مواجهة الإرهاب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تضامن بلاده الكامل مع الأردن ودعمها المطلق في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الأردن، مشددا على أهمية التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب نحو حياة آمنة ومستقرة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم الرئيس المصري بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الاتصال تناول الأوضاع الراهنة في فلسطين، حيث تم بحث الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

كما ناقش الزعيمان التطورات في الضفة الغربية، وأكدا رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددين على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يمثل الضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.