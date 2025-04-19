إيران والولايات المتحدة تعقدان جولة محادثات ثانية في روما

بدأت الولايات المتحدة وإيران اليوم السبت في روما الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي، بعد أسبوع على جولة أولى وصفها الجانبان بأنها "بنّاءة".

ويعقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذه المحادثات مع الموفد الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بوساطة سلطنة عمان، بعد جولة أولى في مسقط.

وهو ثاني اجتماع على هذا المستوى بين البلدين منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحاديا عام 2018 من الاتفاق النووي التاريخي مع إيران الذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

واعتمد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران، كان من أبرز محطاتها انسحابه من الاتفاق المبرم عام 2015 وإعادة فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير أعاد ترامب اعتماد سياسة "الضغوط القصوى" هذه.

وكشف ترامب في مطلع مارس أنه بعث برسالة إلى طهران يعرض عليها فيها إجراء مفاوضات، لكنه لوّح بعمل عسكري ضدها في حال عدم التوصل لاتفاق.

وقال ترامب الخميس "لست في عجلة من أمري" للجوء إلى الخيار العسكري، مضيفا "أعتقد أن إيران ترغب في الحوار".

وعشية هذه المحادثات، أعرب عراقجي عن "شكوك جدية بشأن نوايا الجانب الأمريكي ودوافعه" لكنه أكد "سنشارك في مفاوضات الغد (السبت) على أي حال".

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية السبت على إكس "ندرك أن الطريق لا يخلو من العقبات" قبل التوصل إلى اتفاق.