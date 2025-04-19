إيران والولايات المتحدة تعقدان جولة محادثات نوويةثانية في روما

من المقرر أن تستأنف الولايات المتحدة وإيران المحادثاتبشأن البرنامج النووي لطهران، بعد أسبوع على جولة أولى وصفها الجانبان بأنها"بنّاءة".

ستستضيف روما المحادثات التي يشارك فيها وزير الخارجيةالإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وتتوسط فيها سلطنةعمان، وهو ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالدترامب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي عام 2018.

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن بعيدالثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وتأتي الجهود الدبلوماسية الأخيرة بعد أن اعتبرترامب الملف النووي الإيراني أولوية عقب عودته إلى الرئاسة في يناير.

واستأنف ترامب سياسة "الضغوط القصوى" عبرفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، وبعث في مارس رسالة إلى المرشد الأعلى الإيرانيآية الله علي خامنئي يدعو فيها إلى عقد محادثات نووية تحت طائلة تنفيذ عمل عسكري ضدإيران إذا فشلت الدبلوماسية.

قال ترامب الخميس "لست في عجلة من أمري"للجوء إلى الخيار العسكري، مضيفا "أعتقد أن إيران ترغب في الحوار".

من جهته، قال عراقجي وهو أحد مهندسي الاتفاق النوويلعام 2015، الجمعة إن إيران "لاحظت قدرا من الجدية" لدى الأمريكيين خلالالجولة الأولى، لكنه شكك في نواياهم.