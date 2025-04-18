غارة إسرائيلية تقتل 10 أشخاص من عائلة واحدة في غزة

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة الجمعة مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية ليلية قرب خان يونس في جنوب القطاع.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، على تلغرام، "عثرت طواقمنا على جثامين 10 شهداء بالإضافة إلى العديد من الجرحى في منزل عائلة بركة والمنازل المحيطة به والتي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بني سهيلا بشرق خان يونس".

وكثف الجيش الإسرائيلي الذي لم يعلق فورا على هذه الغارة، من قصفه الجوي ووسع نطاق عملياته البرية في القطاع الفلسطيني المحاصر منذ أن استأنف هجومه في 18 مارس، منهيا بذلك هدنة استمرت شهرين.

وكانت غارات إسرائيلية قد أسفرت عن 40 قتيلا على الأقل الخميس بحسب الدفاع المدني في قطاع غزة.