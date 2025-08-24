السواحل اليمنية في مواجهة المنخفض الجوي: ضحايا وأضرار غير مسبوقة

تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها السواحل الجنوبية والشرقية لليمن خلال الأيام القليلة الماضية في سقوط ضحايا وخسائر بشرية وأضرار مادية واسعة، مع تحذيرات من استمرار المنخفض الجوي خلال الأيام المقبلة.

وفي" عدن"، استمر هطول الأمطار بغزارة ما أدى إلى غمر الشوارع وإعاقة حركة المرور في عدد من الأحياء، وسط مخاوف من ارتفاع منسوب المياه وتضرر المناطق السكنية نتيجة السيول، في ظل هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف مياه الأمطار.

أما في" شبوة"، فقد سُجّلت وفيات جراء السيول؛ إذ توفي شخصان في منطقة أم عثيم بمديرية عسيلان بعد أن جرفتهما السيول. وفي مديرية بيحان، توفي طفلان غرقاً أثناء السباحة في بركة مائية تكونت جراء الأمطار في منطقة الجدفرة.

وفي "حضرموت"، لقي شاب مصرعه غرقاً في بركة عميقة خلفتها السيول في منطقة السويري بمديرية تريم، بينما تواصلت الأمطار الغزيرة في مناطق أخرى من المحافظة، مسببةً فيضانات محلية وأضراراً متفرقة.

وحذرت مراكز الأرصاد الجوية من استمرار تأثير المنخفض الجوي على السواحل الجنوبية والشرقية لليمن خلال الأيام المقبلة، مع توقع هطول أمطار إضافية مصحوبة بعواصف رعدية، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب الاقتراب من مجاري السيول والسدود وأماكن تجمع المياه.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه المدن اليمنية من بنى تحتية هشة بفعل سنوات الحرب، ما يزيد من خطورة السيول والأمطار ويضاعف حجم الأضرار على السكان والممتلكات العامة والخاصة.