وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد بقاء القوات في المنطقة العازلة "في أي اتفاق مؤقت أو دائم" بشأن غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بقاء القوات في المنطقة العازلة "في أي اتفاق مؤقت أو دائم" بشأن غزة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء أن القوات الإسرائيلية "ستبقى في المناطق الأمنية كمنطقة عازلة بين العدو والمجتمعات (الإسرائيلية) في أي وضع مؤقت أو دائم في غزة".

وتابع الوزير أن "القوات ستبقى في ما يسمى بالمناطق الأمنية في قطاع غزة ولبنان وسوريا إلى أجل غير مسمى".

وأضاف كاتس في بيان "على عكس(ما حدث في) الماضي، لا يخلي (الجيش الإسرائيلي) المناطق التي تم تطهيرها والاستيلاء عليها. سيبقى الجيش في المناطق الأمنية كمنطقة عازلة بين العدو والمجتمعات (الإسرائيلية) في أي وضع مؤقت أو دائم في غزة - كما هو الحال في لبنان وسوريا.

وسيطرت القوات الإسرائيلية على مساحات واسعة من غزة خلال الأسابيع الأخيرة، في حملة متجددة للضغط على حماس لإطلاق سراح رهائن بعد أن أنهت إسرائيل وقف إطلاق النار الشهر الماضي.

ورفضت إسرائيل أيضا الانسحاب من بعض المناطق في لبنان في أعقاب وقف إطلاق النار مع حزب الله العام الماضي، واستولت على منطقة عازلة في جنوب سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.