طهران: الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن ستعقد السبت في مسقط

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية مساء الإثنين أنّ الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتّحدة ستعقد السبت في مسقط، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وكتبت إرنا أنّ "المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال ردّا على سؤال لوكالة إرنا بشأن مكان انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة إنّ مسقط ستستضيف هذه الجولة أيضا".

ونقلت الوكالة عن بقائي قوله "بعد المشاورات، تقرّر أن تقوم مسقط أيضا باستضافة الجولة الثانية من هذه المفاوضات، والتي ستعقد يوم السبت" في 19 أبريل.

وكان وزيرا الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب والإيطالي أنتونيو تاياني صرّحا في وقت سابق أنّ هذه الجلسة الثانية، بعد تلك التي عُقدت السبت الماضي في عُمان، ستُعقد في روما.

وأجرى عراقجي السبت محادثات مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بوساطة عُمانية في مسقط، وهو أعلى تمثيل للجانبين في مثل هذه المفاوضات منذ انهيار الاتفاق النووي المبرم العام 2015 عقب سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده احاديا منه في 2018 أثناء ولايته الأولى