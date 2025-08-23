مجلس التعاون يدين استهداف قافلة إنسانية بشمال دارفور

أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته بأشد العبارات استهداف قافلة إنسانية في شمال دارفور بالسودان.

وشدد معالي الأمين العام، على ضرورة تجنيب المدنيين والأطقم الإنسانية ويلات الصراع، والالتزام الصارم بالقوانين الدولية والإنسانية التي تحظر استهداف المساعدات والإمدادات الإغاثية، وعلى ضرورة احترام حرمة العمل الإنساني والإغاثي وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق أو مخاطر.

وأكد معاليه أن استهداف القوافل الإنسانية يعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور وسائر أنحاء السودان.