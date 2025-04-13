مصر تؤكد دعمها للجهود الرامية إلى تخفيض حدة التوتر في المنطقة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري دعم مصر الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تخفيض حدة التوتر في المنطقة، مشيدًا بما وصفه بـ"النهج التعاوني" الذي أبداه كل من الطرفين الأمريكي والإيراني خلال المفاوضات التي جرت في مسقط، وحرصهما على إعلاء لغة الحوار والتفاوض بما يمهّد الطريق نحو تسوية سياسية شاملة.

وشدد عبد العاطي، خلال سلسلة اتصالات هاتفية مع كل من وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، ووزير خارجية إيران عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على أهمية البناء على الزخم الإيجابي في المحادثات الأخيرة، بما يسهم في تدشين مرحلة جديدة من التهدئة، ويقود إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ويعزز من فرص تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم.

وتناول وزير الخارجية المصري في اتصالاته تطورات المفاوضات التي عُقدت بالأمس بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العمانية، مستعرضًا مع نظرائه نتائج المحادثات ومجالات البناء عليها سياسيًا وإنسانيًا.

وثمّن الدور الحيوي الذي تضطلع به سلطنة عمان في تسهيل الحوار بين الأطراف، مؤكدًا موقف مصر الثابت والداعم لكل المساعي الرامية إلى التوصل لحلول سياسية عبر القنوات الدبلوماسية، باعتبارها المسار الأمثل لضمان الأمن الجماعي وخفض التوترات في الشرق الأوسط.