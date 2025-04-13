أمين عام مجلس التعاون يرحب باستضافة سلطنة عمان المحادثات الإيرانية الأمريكية

رحب معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، السبت، باستضافة سلطنة عمان المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال البديوي، في بيان، إن استضافة سلطنة عمان لهذه المحادثات يأتي من خلال نهجها الحكيم في تعزيز لغة الحوار وبناء جسور التفاهم بين الدول وحرصها الدائم والمستمر على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف البديوي، أن دول مجلس التعاون تسعى دائما من خلالها علاقاتها الوثيقة والمتينة مع الدول إلى إيجاد حلول سلمية للنزاعات وتقديم المبادرات التي تصب في مصلحة شعوب المنطقة والعالم، وبذل جميع الجهود لدفع استقرار السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأعرب عن تطلعاته بأن تسفر هذه المحادثات البناءة إلى نتائج جيدة تسهم في فتح آفاقا جديدة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.