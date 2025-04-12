أسفرت غارات أمريكية على صنعاء عن مقتل 3 أشخاص، وفق الحوثيين. وقال مصدر أمني، إن الأمريكيين استهدفوا بثلاث غارات منطقة فج عطان بمديرية معين جنوب غرب صنعاء، كما استهدفوا بغارة جبل نقم شرق صنعاء.

وأشار المصدر إلى أن الغارات الأمريكية استهدفت أيضاً بخمس غارات مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وشنت غارتين على منطقة المعمر بمديرية همدان، كما استهدفوا بغارتين مزرعة في منطقة الحاوري جنوب المعمر بمديرية همدان.

يذكر أن الطيران الأمريكي يواصل ضرباته الجوية ضد الحوثيين، ضمن عملية عسكرية أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منتصف مارس الماضي، بهدف حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين. وأعلن ترامب مقتل العديد من قادة الحوثيين جراء هذه الضربات الجديدة، مهدداً الحوثيين بالإبادة التامة.

إلى ذلك، جددت الأمم المتحدة، أمس، مطالبتها بالإفراج عن موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين.

وقال ‏المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، عبر بيان: «أنضم إلى وزير خارجية مملكة هولندا في التعبير عن الارتياح إزاء الإفراج عن أحد الموظفين اليمنيين في سفارة هولندا في اليمن».

وأعرب المنسق الأممي، عن بالغ امتنانه لسلطنة عمان على دورها الحيوي في تأمين هذا الإفراج.

وأضاف: «أجدد نداء الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية المحتجزين في شمال اليمن.. إطلاق سراحهم أمر بالغ الأهمية لاستمرار العمليات الإنسانية، لا سيما في ظل التدهور المقلق للوضع الإنساني في البلاد».

وفي أكثر من بيان سابق، أكدت الأمم المتحدة، أن الحوثيين في صنعاء يواصلون احتجاز العشرات من موظفيها وموظفي منظمات غير حكومية، تم خطفهم في يونيو 2024 وبوقت سابق من العام الجاري، وبعضهم رهن الاحتجاز منذ سنوات.